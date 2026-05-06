¡Ya no pueden fallar! Los jugadores del América que tendrán su última oportunidad ante Pumas

América está a unos días de disputar el juego de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026, mismo en donde deberá ir a la cancha del Olímpico Universitario para medirse a los Pumas de la UNAM, equipo que terminó como el primer lugar dentro de la temporada regular.

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Ante ello, son varios los jugadores del Club América que podrían tener su última oportunidad de mantenerse en la institución luego de un periodo en el que han venido de más a menos dentro de la misma. Y, entre estos, destacan tres nombres que bien podrían abandonar al equipo si las cosas no salen como ellos lo desean.

¿Qué jugadores del América tendrían su última oportunidad en Pumas?

Henry Martín: Tan cierto es que se ha convertido en una leyenda del club como que, en el último año, ha tenido nulas oportunidades en el campo gracias a sus lesiones. Si Henry no demuestra de lo que está hecho, probablemente este podría ser su último juego en América.

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Brian Rodríguez: El extremo por izquierda se consolidó, en su momento, como uno de los mejores de la Liga BBVA MX; sin embargo, es una realidad que su nivel no se ha mostrado en los duelos directos, motivo por el cual esto podría cambiar este fin de semana.

El extremo por izquierda se consolidó, en su momento, como uno de los mejores de la sin embargo, es una realidad que su nivel no se ha mostrado en los duelos directos, motivo por el cual esto podría cambiar este fin de semana. Alexis Gutiérrez: América pagó alrededor de 5 millones por él al Cruz Azul y la realidad es que, hasta ahora, no ha demostrado mucho en el campo. Si el mexicano desea mantenerse en Coapa necesita despertar, y qué mejor que hacerlo ante Pumas.

¿Cuándo y a qué hora es la vuelta entre Pumas y América?

Los cuartos de final de vuelta entre Pumas y América, el auténtico Clásico Capitalino del futbol mexicano, se llevará a cabo este domingo 10 de mayo, en plena celebración por el Día de las Madres. El juego está programado para iniciar en punto de las 19:15 horas.