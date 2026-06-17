¡Es película!: Efraín Juárez es presentado oficialmente con su nuevo equipo

Luego de una intempestiva salida de Pumas, Efraín Juárez fue presentado este miércoles 17 de junio con su nuevo equipo, el Gyori ETO FC de Hungría, vigente campeón de la Liga Húngara y que disputará las fases de clasificación para la UEFA Champions League.

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Efraín Juárez es presentado con su nuevo equipo

A través de las redes sociales, Efraín Juárez fue presentado como entrenador del Gyori ETO FC, equipo al que llega tras su campaña con los Pumas en donde terminó como líder general y llevó al equipo a la Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX que terminó perdiendo a la postre ante el Cruz Azul.

El conjunto húngaro compartió un video en sus redes sociales para darle la bienvenida a Juárez, el cual fue compartido por el entrenador en sus historias de Instagram en donde recordó una de sus famosas frases durante el Clausura 2026: "Es película".

Juárez llega a sustituir a Balazs Borbely quien dirigió al equipo durante dos años y logró terminar con la hegemonía del Ferencvaros que había dominado la liga durante siete temporadas.

El primer reto del director técnico mexicano será superar la fase de clasificación de la UEFA Champions League en donde se enfrentará ante el islandés Vikingur Reykjavik para aspirar a la fase de liga.

El Club de Futbol del Departamento de Gimnasia de la Concordia de Gyori, conocido simplemente como Gyori ETO FC, juega en el ETO Parka con capacidad para 16 mil espectadores y ha ganado cinco títulos de Liga, cuatro Copas de Hungría y una Supercopa Húngara.

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