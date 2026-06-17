Por qué se habla tanto de Vozinha, el portero de Cabo Verde: resumen para los que no vieron el partido contra España

La poderosa Selección de España, repleta de figuras no logró romper el empate ante Cabo Verde en lo que fue su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y esto se debe a la gran actuación que tuvo Vozinha, el portero del conjunto africano que se llevó todos los reflectores luego del encuentro. Claro está que fue él uno de los motivos por los cuales los dirigidos por Luis De La Fuente no se llevaron los 3 puntos en el comienzo de la justa mundialista.

Josimar Dias, conocido popularmente en el ambiente del fútbol internacional bajo el seudónimo de Vozinha, se transformó en el personaje más comentado por las redes sociales tras su enorme actuación frente a España. El arquero de 39 años de edad detuvo todos los tiros del ataque ibérico de forma sistemática a lo largo de los 90 minutos de juego, lo que le trajo un salto en su nivel de popularidad en las redes sociales.

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La figura del encuentro entre el conjunto europeo y el africano, no solamente atraviesa un buen andar en lo futbolístico, sino que también tuvo su explosión en redes sociales ya que tras su gran debut tuvo un salto extraordinario en la cantidad de seguidores en su cuenta de Instagram pasando de 58 mil seguidores a 2 millones en cuestión de horas. Los fanáticos de internet lograron dar cuenta rápidamente de este salto en sus seguidores y continuaron hablando de él, pero ahora no solamente por lo hecho frente a España, sino también por cómo se enteró de su gran aumento de seguidores en plena entrevista durante una transmisión oficial.

Ahora, Cabo Verde buscará replicar lo hecho ante España, pero en la segunda fecha frente a Uruguay el próximo domingo 21 de junio. Por su parte, Vozinha será el encargado de llevar tranquilidad a los 2 millones de fanáticos que ya lo siguen en redes, denominándolo como la 'gran aparición' de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.