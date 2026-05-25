ATENCIÓN: Efraín Juárez saldría de Pumas tras perder la Final del Clausura 2026

Luego de perder la Final del Torneo Clausura 2026 como entrenador de Pumas, el destino de Efraín Juárez parece que se encuentra en el aire.

Tras caer ante Cruz Azul en el Estadio Olímpico Universitario por marcador global de 2-1, el cuadro de La Noria se hizo de la décima para sus vitrinas, mientras que el Club Universidad Nacional deberá seguir trabajando para conquistar un campeonato luego de 15 años de ausencia en el Pedregal.

A pesar de haber perdido la Final del Clausura 2026, el nombre de Efraín Juárez resuena del otro lado del mundo. Y es que diversos reportes señalan que el entrenador mexicano sería pretendido por dos equipos de Bélgica, país en el que ya estuvo como auxiliar en el Standard Lieja y Club Brujas.

Al frente de Pumas, Efraín Juárez tiene un registro de 60 partidos dirigidos con marca de 24 victorias, 19 empates y 17 compromisos perdidos, llegando a la Final del Clausura 2026 en un certamen en el que Keylor Navas fue la gran figura del equipo.

Los equipos en Europa no son los únicos que habrían tenido un acercamiento con el DT auriazul, pues también señalan que algunos equipos de la Major League Soccer estarían analizando contratar al estratega de 38 años de edad. En Estados Unidos, Efraín Juárez fue auxiliar del New York City FC.

De momento, el entrenador reportó este lunes 25 de mayo en las instalaciones de Cantera, donde se rompieron filas previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ antes de empezar a alistar el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.