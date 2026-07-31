Efraín Juárez se ILUSIONA con competencia europea tras FRACASO en Champions League

Efraín Juárez continua su sueño como entrenador y el antiguo director técnico de los Pumas se ilusiona con jugar la fase final de una competencia europea con el Győri ETO. El equipo húngaro empató en el juego de vuelta contra el FC Atert Bissen, pero se impuso en el marcador global 7-3 en el marco de la segunda ronda de clasificación a la UEFA Conference League.

Ahora, el Győri ETO enfrentará al Riga en la tercera ronda de clasificación de la tercera competencia de clubes en Europa. Efraín Juárez y sus pupilos se medirán ante el club de Letonia el próximo 6 de agosto en el juego de ida y el 13 en el juego de vuelta. En caso de ganar la llave ante el Riga, Efraín Juárez y sus jugadores aún deberán enfrentar una ronda más de playoffs que definirá a los últimos participantes de la Conference League. Dichos encuentros tendrán lugar el 20 y el 27 de agosto.

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De fracasar en Champions League a soñar con la Conference League

El Győri ETO de Efraín Juárez comenzó la temporada con el sueño de jugar la Champions League. Sin embargo, cayeron ante el Víkingur Reykjavík en la primera fase de clasificación para el mejor torneo de clubes de Europa. El conjunto húngaro perdió el juego de ida por la mínima y en el de vuelta lograron empatar a dos. Lamentablemente, el marcador global no les favoreció y con ello acabó su sueño de levantar la “Orejona”.

Actualmente, el equipo con sede en la ciudad de Gyor marcha quinto en la liga de Hungría. El exjugador de América y Monterrey solo consiguió un empate en su debut liguero con el club húngaro ante el Vasas SC. Las expectativas para Efraín Juárez son altas ya que el club consiguió el titulo de liga durante la temporada pasada.

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