Este es el sacrificio que haría James Rodríguez para jugar en Club América

A diferencia de otras campañas, Club América está resguardando su capital en este Apertura 2026 y está lejos de realizar inversiones arriesgadas. Hasta el momento, solo Óscar Perea fue anunciado como nuevo refuerzo para afrontar el último semestre del año, situación que despertó el cuestionamiento de los aficionados. Sin embargo, James Rodríguez podría convertirse en el segundo fichaje de las Águilas para este torneo.

A pesar de ser un nombre mediático y con un largo recorrido en Europa, el fichaje de James Rodríguez no sería una operación extremadamente costosa para el cuadro azulcrema. El colombiano se encuentra sin equipo tras haber finalizado su contrato con el Minnesota United de la MLS y ahora se encuentra en busca de un nuevo club. El América apareció en escena y el jugador está dispuesto a realizar un sacrificio para regresar a México este verano.

El sacrificio que haría James Rodríguez para fichar por el América

Diversas fuentes señalan que el ex Real Madrid está dispuesto a rebajar sus pretensiones salariales para firmar contrato con el América. Es de público conocimiento que el mediocampista colombiano llegó a tener un salario cercano a los 5 millones de dólares por temporada en su reciente paso por Estados Unidos, sin embargo, ahora mismo está dispuesto a rebajar considerablemente esta cifra.

Cabe destacar que las Águilas no han priorizado la compra de nuevos jugadores, ya que con la llegada de Guillermo Almada como entrenador han puesto el foco en el crecimiento de los juveniles y de la cantera azulcrema. No obstante, el fichaje de James Rodríguez podría sumar experiencia y calidad a la plantilla, mientras que el dinero dejará de ser un problema para efectuar su llegada a Coapa.

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Los detalles del posible acuerdo entre James Rodríguez y América

Distintos reportes señalan que el colombiano podría ganar hasta 3,5 millones de dólares por año en el conjunto azulcrema. Además, ya se conocería la posible duración de su contrato. Desde la cúpula directiva del América están analizando ofrecerle un contrato por todo el Apertura 2026, es decir, hasta finales de diciembre.

Dependiendo del rendimiento que tenga James Rodríguez a lo largo del torneo, se evaluará extender su vínculo con las Águilas por un año más, es decir, hasta el verano de 2027. Cabe destacar que el colombiano viene de tener un rendimiento irregular tanto en clubes como en la Selección de Colombia, además de ser castigado por las lesiones. Por esta razón, desde el América no tienen intenciones de amarrar al futbolista sudamericano por largo plazo.