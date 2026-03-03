Efraín Juárez rompe una nueva marca con los Pumas de la UNAM

Efraín Juárez vive un gran momento con Pumas. Los felinos se mantienen invictos y han dejado grandes sensaciones en los últimos encuentros. Para el estratega auriazul es importante hacerse fuertes en casa y mantener el invicto después de nueve fechas.

“Creo que lo vengo diciendo y repitiendo: todo esto que está pasando ahora con el equipo es de los jugadores. Realmente estoy encantado, satisfecho, ilusionado y agradecido. Han entendido la idea, el compromiso, el esfuerzo que hacen cada día en cada entrenamiento y lo reflejan dentro de la cancha”, dijo el DT universitario.

Te puede interesar: OFICIAL: El Clásico Tapatío Atlas vs Chivas se jugará en Estados Unidos

Juárez vs Atlas | RESUMEN EXTENDIDO | Jornada 8 | CL 2026 | TV Azteca Deportes

Jugadores y cuerpo técnico, todos juntos por un mismo objetivo

Efraín se animó a hablar sobre el compromiso de los jugadores felinos para los siguientes partidos.

“Yo creo que la cosa está ahí, porque la realidad es que no nos vamos satisfechos. Me parece que ante un rival importante, que tenía 15 o 16 partidos sin perder en casa y que sabíamos que era difícil, el equipo se comportó, generó y trató de ir por derecha, por izquierda, por el centro, con centros, por dentro, tiros y pelota parada. Hoy queda esa sensación que hace muchos años no se tenía: venir a una cancha tan complicada y que a veces con el empate te ibas satisfecho”, expresó el estratega.

Pumas recibe este martes a Toluca en la Fecha 9 del futbol mexicano.

“Vamos paso a paso, esa es la clave. Tenemos el invicto, pero más allá de eso siempre veo el panorama completo: son casi 15 o 16 partidos y solo tres derrotas. Ahora toca recuperar, viene semana doble y a mitad de semana tenemos un partido importante en casa con nuestra gente. Ojalá podamos recuperar en estos tres días y, de ahí para adelante, seguir creciendo”, sentenció.

Te puede interesar: La posible alineación de Pumas para enfrentar a Toluca