La posible alineación de Pumas para enfrentar a Toluca

Pumas recibe a Toluca en uno de los duelos de la Jornada 9 de la Liga BBVA MX. El equipo de Efraín Juárez quiere seguir invicto y mantener el balance que ha mostrado en este arranque de torneo, el cual ha sido muy prometedor.

“Con mucha ilusión, porque eso quiere decir el compromiso que tienen ellos con el club, con la institución, con la afición, con sus compañeros y, obviamente, con todos nosotros que hemos trabajado desde hace un tiempo aquí. Entonces, ese es un ejemplo de lo que son Pumas dentro del vestidor”, dijo Efraín Juárez previo al encuentro.

También reconoció que hay aspectos por mejorar rumbo a este duelo de intensidad en casa.

“Siempre hay cosas que mejorar, empatando, ganando o perdiendo, porque es parte del fútbol y de esta industria. El equipo tiene que mejorar aun ganando o empatando. Creo que tenemos que generar un poco más de volumen al frente, pero es la última decisión, la que tomamos en el pase, el tiro, cuando tenemos que centrar o cuando no debemos hacerlo, circunstancias en las que, al final, estamos creciendo”, expresó.

Los once que tiene en mente Juárez

Esta sería la alineación de Pumas para este partido: Keylor Navas, Nathan Silva, Rodrigo López, Ángel Azuaje y Álvaro Angulo; Adalberto Carrasquilla, Jordan Carrillo, César Garza, Pedro Vite, Juninho y Robert Morales.

“Creo que el equipo, en el proceso que lleva, tiene muy clara la idea de cuándo salir jugando y cuándo saltar líneas. Vamos paso a paso. Creo que en cada partido el equipo evoluciona más, tanto defensiva como ofensivamente, porque no hay que hablar solo de la ofensiva, sino también del orden defensivo que muestra el equipo en todas las circunstancias y del sacrificio. Nos está costando mucho la transición; hoy no tenemos tantas situaciones de transición porque el equipo hace un esfuerzo más allá de la pérdida”, sentenció.

