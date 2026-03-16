El recuerdo amargo que Efraín Juárez tiene ante el América

Efraín Juárez vivió un momento incómodo en el pasado ante el América. Fue una expulsión en el duelo por la jornada 11 del torneo Apertura 2025. Aquella sanción provocó que se perdiera los partidos ante Chivas y Monterrey, de las jornadas 12 y 13 de aquel certamen.

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Hoy a Efraín se le ve mucho mejor al frente del banquillo felino, algo que se refleja en sus jugadores en cada partido, como el último ante Cruz Azul.

“Tendré que verlo en frío, los primeros minutos del equipo son espectaculares. El equipo se siente tan bien en el campo y es donde el equipo empieza a tener ansiedad por hacer el gol y hay que tener calma. Y después de jugar con más ímpetu teniendo 10 hombres y que no es la primera vez, eso habla de la unión del equipo porque todos saben que hay 22 titulares y 22 suplentes, y eso se ve reflejado en todos los partidos y en la unión de grupo”, dijo el técnico universitario.

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Polémicas en Pumas vs Cruz Azul

Efraín enfrentó a otro entrenador que viene creciendo con la Máquina Cementera, Nicolás Larcamón, quien aseguró que su equipo fue perjudicado en CU.

“Después en el desarrollo del partido fue ampliamente favorable y lastimosamente se mancha con una acción; si no, tenemos que rever cómo consideramos ese tipo de acciones, porque si no tenemos que cobrar 14 penales por partido, 14, eh, como mínimo. No lo siento personal, sino sería completamente… No siento una persecución, sino que teníamos el antecedente donde fracturan a un jugador y tampoco se procede con lógica, y no me parece que sea una persecución a nosotros. A veces puede tocarte en favor y a veces en contra”, sentenció.

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