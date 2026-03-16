La noticia que ilusiona a Pumas pensando en el futuro

Efraín Juárez y Pumas han mostrado carácter este nuevo torneo. El equipo felino atraviesa un gran momento y el estratega felino asegura que la mejor noticia que ha recibido es que el equipo se ha visto con más personalidad en la cancha ante los rivales más fuertes de la Liga BBVA MX.

“Importantísimo, la realidad es que en un partido que viene cuesta abajo por la expulsión, fuimos por el partido. Me quedo tranquilo y contento. Mérito y felicitar a los jugadores porque no se rindieron. El equipo fue hacia adelante”, expresó el DT universitario tras el juego ante La Máquina.

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Un arbitraje polémico en Pumas vs Cruz Azul

Por otro lado, el técnico de cantera prefirió no hablar del arbitraje.

“En este club, nunca se habla del arbitraje y pueden revisar mis conferencias; tendré mi opinión, el técnico del otro equipo tendrá su opinión, pero en esta institución tan grande nunca se habla del arbitraje”, sentenció.

Larcamón no se guardó nada

Nicolás, afirmó que el resultado del encuentro ante Pumas se vio perjudicado por el mal manejo del arbitraje y algunas decisiones que terminaron por mermar a su equipo.

“Caliente porque es un desarrollo del partido que no termina siendo determinado por una acción que no entiendo, me desconcierta… qué decirte. Me quedo con la producción del equipo en el primer tiempo, una preparación de partido que tuvimos a media semana, a diferencia quizá del rival que pudo preparar el partido con semana larga, y al mismo tiempo esa arma física nos jugó un poco en contra”, dijo el estratega de los cementeros.

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