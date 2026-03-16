Surgió en Pumas, vale 150 millones y podría ser titular en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca de llegar, y con ello la posibilidad de que la Selección Mexicana trascienda al sexto partido de una vez por todas. Ante ello, un elemento que podría ser titular el próximo 11 de junio surgió nada más y nada menos que de las fuerzas básicas de Pumas.

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Mediocampista de contención de nacimiento, pero habilitado como tercer central o líbero, Erik Lira es un futbolista que surgió de los Pumas de la UNAM, que se consolidó en la Máquina de Cruz Azul y que, ahora, se dice listo para formar parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Erik Lira será titular en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Nacido el 8 de mayo del 2000, Erik Lira tiene un valor de 8 millones de euros según Transfermarkt, lo que al tipo de cambio actual serían poco más de 150 millones de pesos. Este es solo un dato que comprueba la importancia que el jugador de 25 años de edad tiene actualmente en la Selección Mexicana.

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Su actuación en el conjunto de la UNAM hizo que Cruz Azul volteara a verlo, fichándolo en enero del 2022 a cambio de 4 millones de euros según Transfermarkt. A partir de ese momento, Erik Lira se ha convertido en uno de los elementos más importantes que La Máquina tiene en la zona defensiva.

De hecho, desde la llegada de Martín Anselmi a la fecha Lira se consolidó como un líbero o tercer central. Esta posición fue suficiente para llamarlo a la Selección Mexicana de Javier Aguirre, por lo que, con la lesión de Edson Álvarez, no se descarta que sea titular en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuáles son los números de Erik Lira en Cruz Azul y Pumas?

Desde que comenzó su carrera profesional en 2020 hasta ahora, Erik Lira ha tenido la oportunidad de defender las casacas de Pumas y Cruz Azul. En esta cantidad de tiempo, el mediocampista acumula dos anotaciones y tres pases a gol en poco más de 14,000 minutos distribuidos en 184 duelos disputados.