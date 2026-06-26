Egipto vs Irán: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 26 de junio, juego del Grupo G del Mundial 2026; marcador online
La Selección de Egipto y su similar de Irán se juegan el pase a la siguiente ronda este viernes
Las Selecciones de Egipto e Irán se enfrentan este viernes 26 de junio en un compromiso de la Jornada 3 de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de trascendental importancia para ambos equipos en sus aspiraciones por calificar a la ronda de los Dieciseisavos de Final.
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