El Barcelona defiende a Lamine Yamal; “La gente no aprecia lo que hace con 18 años”

El Barcelona regresó a la victoria luego de caer en el Clásico Español contra el Real Madrid el fin de semana pasado, este domingo vencieron 3-1 al Elche en la jornada 11 de la Liga Española, en donde Lamine Yamal abrió el marcador para los blaugranas.

"Es cierto que siempre está en el centro de atención, pero creo que Lamine es un gran profesional a pesar de su corta edad. Lo que está haciendo con sólo 18 años es increíble. A veces la gente no lo aprecia como debería. A esta edad, lo que está haciendo no se puede describir con palabras"

Lamine Yamal volvió al gol en la Liga Española

La joven estrella culé volvió a marcar gol en la liga después 8 jornadas sin poder lograrlo, esta temporada registra 3 anotaciones y 5 asistencias en el torneo liguero, además de un tanto más en la Champions League.

El jugador español de 18 años había recibido críticas tras el Clásico contra el Real Madrid por no jugar su mejor futbol en la cancha del Santiago Bernabéu después de haber mencionado que los "Merengues" recibían ayuda por parte de los árbitros en un stream.

Los Blaugranas se mantienen a 5 puntos de distancia del Madrid en la segunda posición, este miércoles visitan al Club Brujas de Bélgica en la fecha 4 de la Champions League.