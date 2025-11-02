VIDEO: Los tres penales atajados por Valentina Murrieta que le dieron el pase a las Semifinales a México vs Italia en el Mundial Sub 17 Femenil

La Selección de México Sub 17 Femenil le debe el pase a las Semifinales de la Copa del Mundo de la categoría a la portera Valentina Murrieta quien detuvo tres penales durante el partido ante su similar de Italia, dos de ellos en el tiempo regular y uno más en la tanda.

Te puede interesar: México avanza a semifinales del Mundial Sub-17 con Valentina Murrieta como heroína

Resumen del partido: Puebla 0 - 3 Cruz Azul | Jornada 16 | Apertura 2025

Así fueron los tres penales que detuvo Valentina Murrieta

La guardameta mexicana lució infranqueable este domingo 2 de noviembre ante las italianas al detener todo lo que pudo y extendió a cuatro partidos su racha de mantener su meta imbatida.

Murriera le detuvo primero un penal a Rachele Giudici al minuto 21 adivinado la trayectoria del disparo. Después repitió la dosis contra Giulia Galli al 41' dejando la pierna para evitar la caída de su arco y mantener el cero en la portería.

Ya en la tanda de penales, la guardameta del América detuvo el tercer penal de las italianas que cobró la propia Giudici, mientras que sus compañeras se encargaron de anotar todos sus disparos, lo que le permitió a México avanzar a las Semifinales de la Copa del Mundo que se disputa en Marruecos.

Murrieta ha destacado a lo largo del Mundial y ha logrado mantener el cero en su portería en los compromisos de la Fase de Grupos ante Países Bajos y Camerún, además de Paraguay en los Octavos de Final y ahora ante Italia en Cuartos de Final.

Solo la Selección de Corea del Norte pudo perforar la meta de Murrieta en dos ocasiones, pero cabe señalar que se trata de un combinado que es potencia en la categoría y son las vigentes campeonas, además del equipo con más títulos con tres.

México ya conoce a su rival en Semifiales

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 se enfrentará a su similar de los Países Bajos en la ronda de Semifinales de la Copa del Mundo de la categoría que se disputa en Marruecos.

Mexicanas y neerlandesas ya se midieron en Fase de Grupos con victoria para el conjunto azteca y buscará repetir la dosis en la antesala de la Final.

Te puede interesar: La DURA baja que tendría Javier Aguirre con la Selección Mexicana para enfrentar a Uruguay y Paraguay