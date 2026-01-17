El Barcelona estaría cerca de perder a una de sus jóvenes promesas

El FC Barcelona se encuentra cerca de sufrir una baja inesperado en pleno mercado de invierno. Ya que Dro Fernández, una de las jóvenes promesas que habían tenido la oportunidad de debutar con el primer equipo esta temporada, habría comunicado al club su decisión de pagar su propia cláusula de rescisión de 6 millones de euros para dejar la entidad azulgrana de inmediato.

El futbolista de 19 años, quien había hablado con el entrenador, Hansi Flick y la directiva sobre su situación, habría considerado que no tendría las oportunidades suficientes en el equipo principal y busca un destino donde garantice minutos de juego. En su breve paso por la primera división, acumuló 151 minutos distribuidos en cinco partidos con cuatro de LaLiga y uno de Champions League, tras debutar en septiembre ante la Real Sociedad.

Premier League y PSG como posibles destinos

Su inminente salida, se ejecutará con el pago personal del jugador que esta estipulado en su contrato, que lo dejará en libertad para arribar a cualquier club sin que el cuadro culé reciba una compensación. Aunque desde el club se intentó una renovación para aumentar su cláusula, el jugador optó por dar este paso en su carrera de salir de la institución.

Sobre su futuro, el panorama aún es incierto. Algunos medios internacionales, mencionan interés de equipos de la Premier League y la Bundesliga, mientras que otros, señalan que en el vestuario blaugrana se especula con una llegada al PSG, versión que su entorno personal ha negado. En los próximos días se conocerá el destino de una perla que decidió buscar protagonismo fuera del Camp Nou.

