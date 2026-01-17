Joao Pedro rompe el silencio y responde a la oferta de Italia para dejar al Atlético de San Luis
Joao Pedro, delantero del Atlético de San Luis, recibió ofertas del Pisa de Italia
Joao Pedro ha levantado el interés de equipos de la Serie A tras su campeonato de goleo en la Liga BBVA MX con el Atlético de San Luis y las ofertas por el delantero no se han hecho esperar; sin embargo, su respuesta ha sido tajante y confirmó, a través de redes sociales, su futuro inmediato.
Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: México siempre sí le da chance a Chucky Lozano y sería en este equipo
Joao Pedro responde a oferta de Pisa de la Serie A
Joao Pedro terminó con las especulaciones sobre su futuro y respondió a través de sus redes sociales para dar tranquilidad a los aficionados del Atlético de San Luis y descartar la oferta del Pisa de Italia.
"En los últimos días se ha hablado mucho sobre mi futuro. Quiero agradecer sinceramente a Pisa y a todas las personas involucradas en la negociación por el profesionalismo y el respeto demostrado. Ahora mismo aunque estoy feliz aquí es una sensación hermosa. Mi cabeza está aquí y se quedará aquí", sentenció Joao Pedro.
Pisa buscaba que Joao Pedro ejecutara su cláusula de rescisión con Atlético de San Luis para dejar al equipo y marcharse a Europa; sin embargo, el delantero dejó claro que está a gusto en el conjunto potosino.
Joao Pedro llegó a San Luis como refuerzo para el Apertura 2025 y desde su primer torneo demostró su capacidad goleadora al convertir 12 goles en 17 partidos que le valieron el campeonato de goleo compartido con Paulinho y Hormiga González.
Cabe señalar que Joao Pedro conoce a la perfección el futbol italiano tras militar en el Palermo y Cagliari, con este último disputando ocho temporadas que incluso le valieron para ser convocado por la Selección Italiana, tras conseguir la nacionalidad.
Te puede interesar: Equipo de la Liga BBVA MX eligió uno de sus fichajes estrella con inteligencia artificial