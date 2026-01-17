Joao Pedro rompe el silencio y responde a la oferta de Italia para dejar al Atlético de San Luis

Joao Pedro ha levantado el interés de equipos de la Serie A tras su campeonato de goleo en la Liga BBVA MX con el Atlético de San Luis y las ofertas por el delantero no se han hecho esperar; sin embargo, su respuesta ha sido tajante y confirmó, a través de redes sociales, su futuro inmediato.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: México siempre sí le da chance a Chucky Lozano y sería en este equipo

Joao Pedro responde a oferta de Pisa de la Serie A

Joao Pedro terminó con las especulaciones sobre su futuro y respondió a través de sus redes sociales para dar tranquilidad a los aficionados del Atlético de San Luis y descartar la oferta del Pisa de Italia.

"En los últimos días se ha hablado mucho sobre mi futuro. Quiero agradecer sinceramente a Pisa y a todas las personas involucradas en la negociación por el profesionalismo y el respeto demostrado. Ahora mismo aunque estoy feliz aquí es una sensación hermosa. Mi cabeza está aquí y se quedará aquí", sentenció Joao Pedro.

Pisa buscaba que Joao Pedro ejecutara su cláusula de rescisión con Atlético de San Luis para dejar al equipo y marcharse a Europa; sin embargo, el delantero dejó claro que está a gusto en el conjunto potosino.

Todo parece indicar que el brasileño seguirá en el club mexicano.|Atlético de San Luis

Joao Pedro llegó a San Luis como refuerzo para el Apertura 2025 y desde su primer torneo demostró su capacidad goleadora al convertir 12 goles en 17 partidos que le valieron el campeonato de goleo compartido con Paulinho y Hormiga González.

Cabe señalar que Joao Pedro conoce a la perfección el futbol italiano tras militar en el Palermo y Cagliari, con este último disputando ocho temporadas que incluso le valieron para ser convocado por la Selección Italiana, tras conseguir la nacionalidad.

Te puede interesar: Equipo de la Liga BBVA MX eligió uno de sus fichajes estrella con inteligencia artificial

