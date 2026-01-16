Wesley Sneijder ROMPE EL SILENCIO y acepta que NO ERA PENAL la jugada en el México vs Países Bajos en el Mundial del 2014

"Recuerdo el momento en 2014, el 'No Era Penal'. Puedo decírselos, para ser honesto, no era penal, pero lo marcó el árbitro", estas fueron las palabras del ex jugador Wesley Sneijder este viernes, durante un evento que acompaña el juego de leyendas que se celebrará el sábado en Monterrey y donde el neerlandés verá participación por lo que buscó comulgar con la afición de México.

Sneijder, recordado en su mejor momento en el Inter, pero quien llegó a ser mediocampista ofensivo del Real Madrid, dijo ante los medios que seguramente los mexicanos no tienen los mejores recuerdos de él, pues fue el encargado de anotar el gol del empate en aquel juego y minutos más tarde siendo parte del equipo que eliminó al cuadro azteca con esa falta que terminó en penal.

Te podría interesar: James Rodríguez llegaría a las instalaciones de las Chivas y no lo haría solo

Todo sucedió al 92', cuando Robben controló el balón, Rafa Márquez defendiendo intentó desviar el esférico y en una jugada muy polémica, Robben cayó y se marcó el penal que al ser visto en repeticiones se apreciaba como no había ocurrido un contacto para tal acción y menos para el grado de caída que vendió Robben.

Sneijder parece que era algo que pesaba en su mente, por lo cual reconoció que NO ERA PENAL, y del mismo modo hizo la invitación a olvidar aquel momento y seguir viendo al frente.

Te podría interesar: Tigres sondea el mercado al tener baja de jugador por FRACTURA

No escondió su pasión y cariño por México sobre todo cuando el Mundial está a cinco meses.

Las palabras de Sneijder han resonado fuerte en el mundo y en la afición azteca , que en redes sociales considera un buen gesto de Sneijder que desde su trinchera, hable de ese suceso que quedó grabado en la historia de los mundiales.

"Ahora están en el Mundial de nuevo y espero que les vaya bien, porque son grandes personas, siempre lo son, obviamente a veces las emociones nos dominan", comentó el volante ofensivo que en aque Mundial era una de las estrellas.

Los partidos de Países Bajos en el Mundial 2026

Grupo F

14 de junio 2026 Países Bajos vs Japón

20 de junio 2026 Países Bajos vs Ucrania, Polonia, Albania o Suecia

25 de junio 2026 Túnez vs Países Bajos