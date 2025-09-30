¡ATENCIÓN! La probable fecha en la que el Barcelona podría volver a jugar en el Camp Nou

El Ayuntamiento de Barcelona ha manifestado su esperanza de que el Camp Nou pueda reabrirse de forma parcial el próximo 18 de octubre, fecha en la que el FC Barcelona recibiría al Girona en LaLiga, siempre y cuando se completen a tiempo los ajustes de seguridad exigidos. La afirmación llegaría después de varias inspecciones y de las reparaciones pendientes en vías de evacuación y otros puntos clave de seguridad.

¿Cuántos espectadores podría tener la primera etapa de apertura del Camp Nou?

Según fuentes oficiales y reportes de prensa en Cataluña, el club ya ha entregado el certificado final de la fase 1A de las obras y está a la espera de la Licencia de Primera Ocupación Parcial que permitiría abrir parte del estadio, principalmente Tribuna y una sección del Gol Sur con una capacidad reducida que rondaría los 27.000 espectadores. Además, la documentación correspondiente a la fase 1B, necesaria para cumplir los requisitos de competiciones europeas, también estaría ya presentada, aunque su aprobación es independiente y más exigente.

El teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, trasladó cautela pero optimismo: “tenemos la esperanza de que se hagan los ajustes a realizar y, desde el punto de vista de la seguridad, se pueda dar el visto bueno para reabrirlo parcialmente”, en referencia a las acciones que el club y las empresas constructoras deben concluir en las próximas semanas. El Ayuntamiento, por tanto, sitúa el 18 de octubre como una fecha viable, no como una garantía absoluta.

¿El FC Barcelona tiene fecha estimada de regreso al Camp Nou?

En contraste, desde la directiva del club hay voces más prudentes: Antonio Escudero, vicepresidente del FC Barcelona, ha recordado que en diferentes momentos se prometieron plazos que no se ajustaban a la realidad de las obras y que él mismo había advertido sobre la posibilidad de retrasos. El club mantendrá la programación en el Estadi Olímpic Lluís Companys hasta que llegue la confirmación formal de apertura por parte del Ayuntamiento.

La eventual reapertura parcial del Camp Nou tendría impacto directo en la logística de la competición, la afluencia de público en Les Corts y la economía local (hostelería y comercio), así como en la planificación de entradas y seguridad para los próximos compromisos del equipo. Todo queda condicionado a la inspección final y a la emisión de las licencias municipales correspondientes; el 18 de octubre es hoy la fecha que, desde el consistorio, se marca como objetivo.

