Lo sacaron del Mundial Sub20 y se perdió una de las mejores oportunidades de hacer algo que pocos logran

Diego Kochen es el futbolista que lo sacaron del Mundial Sub-20 previo al partido de debut de Estados Unidos, la cual aplastó 9-1 a Nueva Caledonia, por lo que se perdió una de las cosas que pocos logran como es la de ganar por abultado marcador en una competencia internacional. El arquero dejó escapar esta oportunidad al regresar al Barcelona, equipo que lo pidió de vuelta ante la lesión de Joan García, quien fue humillado por Ibai Llanos .

El estadounidense fue notificado de la decisión del club el sábado 27 de septiembre, cuando Barcelona derrotó 2-1 a la Real Sociedad , y él estaba concentrado para debutar con Estados Unidos. Kochen será el portero suplente de los blaugranas para la segunda jornada de la Champions League, aunque puede dar la sorpresa y ser titular.

Diego podría ser considerado por el entrenador Hans Flick para el duelo ante PSG, que se llevará a cabo el miércoles 1 de octubre, puesto a que diversas fuentes confirman que Wojciech Szczesny no es de su grado. Lo anterior, aunque puede ser una opción, se ve muy lejano que pase, ya que el estadounidense tiene 19 años y aún no debuta en un partido oficial.

¿Quién es Diego Kochen, a quien sacaron del Mundial Sub-20?

Diego Kochen es un arquero de 19 años que nació en Miami, Florida. Dio sus primeros pasos en el futbol en la Weston Academy, pero muy pronto dio el salto a Europa para integrarse a las inferiores del Barcelona, club en el que lleva más de 6 años.

El estadounidense pasó por todas las categorías juveniles de club blaugrana hasta convertirse en el portero titular en el Barca Atlétic, filial de los culés. En la Segunda B tuvo de entrenador a Rafael Márquez, quien ahora es asistente de Javier Aguirre en la Selección Mexicana.

Kochen ya ha entrenado con el primer equipo del Barcelona, todo esto después de la lesión de Marc-André ter Stegen, por lo que fue contemplado como tercer guardameta. Ahora, con la baja de Joan García, pasará a ser el segundo portero de uno de los clubes más grandes de España, solo por detrás de Szczesny.