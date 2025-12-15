ÚLTIMA HORA: El calendario COMPLETO de Cruz Azul para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
El Cruz Azul tendrá un largo camino en su intento por ganar la décima liga para sus vitrinas
Este domingo 14 de diciembre concluyó el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y los equipos ya empiezan a pensar en el Clausura 2026, especialmente el Cruz Azul que se quedó muy cerca de llegar a la Final y buscará concretar la tarea de sumar un nuevo título a sus vitrinas el siguiente año.
Así quedó el calendario del Cruz Azul para el Clausura 2026
El torneo Clausura 2026 comenzará próximamente y el Cruz Azul arrancará su camino el 10 de enero cuando se enfrente a León en la cancha del Estadio León.
Uno de los partidos más importantes para La Máquina llegará el 21 de febrero en la Jornada 7 cuando se enfrente a las Chivas en el Olímpico de Ciudad Universitaria.
Calendario completo de Cruz Azul para el Clausura 2026
- Jornada 1: León vs Cruz Azul - 10 de enero
- Jornada 2: Cruz Azul vs Atlas - 13 de enero
- Jornada 3: Cruz Azul vs Puebla - 17 de enero
- Jornada 4: Juárez vs Cruz Azul - 30 de enero
- Jornada 5: Toluca vs Cruz Azul - 7 de febrero
- Jornada 6: Cruz Azul vs Tigres - 15 de febrero
- Jornada 7: Cruz Azul vs Chivas - 21 de febrero
- Jornada 8: Rayados vs Cruz Azul - 27 de febrero
- Jornada 9: Santos vs Cruz Azul - 3 de marzo
- Jornada 10: Cruz Azul vs Atlético de San Luis - 7 de marzo
- Jornada 11: Pumas vs Cruz Azul - 14 de marzo
- Jornada 12: Mazatlán vs Cruz Azul - 20 de marzo
- Jornada 13: Cruz Azul vs Pachuca - 4 de abril
- Jornada 14: América vs Cruz Azul - 11 de abril
- Jornada 15: Cruz Azul vs Tijuana - 18 de abril
- Jornada 16: Querétaro vs Cruz Azul - 21 de abril
- Jornada 17: Cruz Azul vs Necaxa - 26 de abril
