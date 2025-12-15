ÚLTIMA HORA: El calendario COMPLETO de Cruz Azul para el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Este domingo 14 de diciembre concluyó el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y los equipos ya empiezan a pensar en el Clausura 2026, especialmente el Cruz Azul que se quedó muy cerca de llegar a la Final y buscará concretar la tarea de sumar un nuevo título a sus vitrinas el siguiente año.

Así quedó el calendario del Cruz Azul para el Clausura 2026

El torneo Clausura 2026 comenzará próximamente y el Cruz Azul arrancará su camino el 10 de enero cuando se enfrente a León en la cancha del Estadio León.

Uno de los partidos más importantes para La Máquina llegará el 21 de febrero en la Jornada 7 cuando se enfrente a las Chivas en el Olímpico de Ciudad Universitaria.

Calendario completo de Cruz Azul para el Clausura 2026

Jornada 1: León vs Cruz Azul - 10 de enero

- 10 de enero Jornada 2: Cruz Azul vs Atlas - 13 de enero

vs Atlas - 13 de enero Jornada 3: Cruz Azul vs Puebla - 17 de enero

vs Puebla - 17 de enero Jornada 4: Juárez vs Cruz Azul - 30 de enero

- 30 de enero Jornada 5: Toluca vs Cruz Azul - 7 de febrero

- 7 de febrero Jornada 6: Cruz Azul vs Tigres - 15 de febrero

vs Tigres - 15 de febrero Jornada 7: Cruz Azul vs Chivas - 21 de febrero

vs Chivas - 21 de febrero Jornada 8: Rayados vs Cruz Azul - 27 de febrero

- 27 de febrero Jornada 9: Santos vs Cruz Azul - 3 de marzo

- 3 de marzo Jornada 10: Cruz Azul vs Atlético de San Luis - 7 de marzo

vs Atlético de San Luis - 7 de marzo Jornada 11: Pumas vs Cruz Azul - 14 de marzo

- 14 de marzo Jornada 12: Mazatlán vs Cruz Azul - 20 de marzo

- 20 de marzo Jornada 13: Cruz Azul vs Pachuca - 4 de abril

vs Pachuca - 4 de abril Jornada 14: América vs Cruz Azul - 11 de abril

- 11 de abril Jornada 15: Cruz Azul vs Tijuana - 18 de abril

vs Tijuana - 18 de abril Jornada 16: Querétaro vs Cruz Azul - 21 de abril

- 21 de abril Jornada 17: Cruz Azul vs Necaxa - 26 de abril

