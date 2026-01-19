El colombiano que Monterrey busca para suplir a Germán Berterame

Tras no tener el arranque deseado en el Clausura 2026, el Monterrey se encuentra en una intensa lucha por un jugador en este mercado de invierno que aún no cierra. Con información de diversos medios, los Rayados y el Atletico Mineiro de Brasil se han enfrascado en una disputa económica por el delantero colombiano Mateo Cassierra, actual figura del Zenit de San Petersburgo.

Ambos clubes ya han presentado ofertas formales por el atacante de 28 años, cuyo contrato con el cuadro ruso tiene vigencia hasta el 2027. Sin embargo, el interés más sólido y avanzado provendría desde Belo Horizonte. El 'Galo' busca un número 9 con experiencia internacional y capacidad goleadora inmediata, perfil que Cassierra cumple a la perfección.

Para los Rayados, la posible operación se acelera ante la inminente salida de Germán Berterame al Inter Miami. El equipo regiomontano ve en el colombiano un reemplazo de lujo, pero deberá igualar o superar la propuesta económica del conjunto brasileño, conocido por su poderío financiero.

Desde Rusia, el técnico del Zenit, Sergey Semak, ha admitido que el futbolista tiene ofertas concretas y que su continuidad no está garantizada. Aunque valora su rendimiento, no descarta una salida si se alinean los intereses del club y del jugador.

Cassierra, por su parte, busca un escenario más competitivo de cara al Mundial 2026. Con 28 años, considera que es el momento ideal para dar un salto en su carrera, ya sea hacia la Liga MX o el Brasileirao, en una negociación que promete escalar hasta el cierre del mercado.

