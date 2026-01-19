Pachuca vs América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 3 del Clausura 2026; marcador online

El Club América ha tenido un arranque de torneo Clausura 2026 desastroso y ni siquiera ha logrado anotar goles luego de dos partidos; sin embargo, el panorama no parece mejorar y este domingo 18 de enero se enfrentará al Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo en compromiso de la Jornada 3 de la Liga BBVA MX.

