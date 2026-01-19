Tigres apunta a sumar más refuerzos durante la pausa de la Liga BBVA MX

Francisco Reyes, defensor del Atlante, se convertirá en el primer refuerzo de los Tigres para el Clausura 2026 y tratará de disminuir el daño que ha provocado la baja por lesión de jugadores que, el semestre anterior, fueron titulares indiscutibles: Jesús Angulo y Marco Farfán.

La realidad, sin embargo, es que la lista de incorporaciones felinas podría incrementarse y esa es la intención, de acuerdo con el director técnico del equipo, Guido Pizarro, quien aseguró que su labor al lado de la directiva tiene como fin el arribo de un elemento que ocupe la única plaza de 'No formado en México' disponible en el club.

"Trabajamos en conjunto y no, no hay presión. Sabemos las necesidades que tiene el plantel, estamos trabajando todo para lograrlo. Nos queda el cupo extranjero, creo que las necesidades del plantel están muy claras hace tiempo, así que ojalá que las podamos concretar. Creo que la lesión de Marco nos abre una posibilidad también de tener a otro jugador ahí. Osvaldo (Rodríguez) lo hizo muy bien, pero nos ocupa para la doble competencia también pensar en ese puesto. Insisto, el cupo de extranjero lo venimos trabajando también hace tiempo y ojalá que lo podamos concretar", dijo en conferencia.

Y para los tiempos, sugirió que se debe aprovechar la pausa por actividad de Selección para tratar de sumarlos al grupo: "Hay gente que está encargada de terminar de cerrar los refuerzos. Ojalá que se puedan concretar lo más pronto para que puedan ayudar a la base que está acá y trabajar todos juntos, que ya comenzó el torneo y ahora tenemos días para prepararnos".

Francisco Reyes se sumará a Tigres|Jose Hernandez/Jose Hernandez

En su discurso, el timonel felino delineó el perfil que considera ideal para un potencial fichaje de la U de Nuevo León, sin dejar de enaltecer a los hombres que ya visten la camiseta del equipo con sede en San Nicolás de los Garza.

"Ya el semestre pasado, creo que quedó demostrado que los jugadores que vengan van a tener que aportar, tienen que ser de jerarquía, tienen que apoyar a la base que nos llevó a la final. Creo que, como siempre le digo, confío mucho en mi plantel, creo que tenemos plantel para para competir en los dos en los dos torneos que vamos a disputar y la gente que viene tiene que ser de jerarquía", indicó.

Pese a que los Tigres no han tenido un arranque de torneo óptimo y acorde a su plantel, Guido confío en que pronto se verá una faceta más competitiva.

"Hay que apoyarse en el trabajo, creo que sabemos la exigencia que hay, pero entiendo muy bien que la línea es el trabajo, es estar juntos y a mí me ocupa ir en búsqueda de la mejor versión de esos jugadores, así que mi responsabilidad es estar con ellos, invitarlo a la mejora, pero tengo un plantel que es muy consciente de lo que tiene que mejorar, iremos en búsqueda de eso", finalizó.

