El compañero de Cristiano Ronaldo que busca el Barcelona

El mercado de invierno podría registrar un movimiento de alto impacto y nombre. Joao Cancelo, actual jugador del Al-Hilal de Arabia Saudita, se prepararía para concretar un sorprendente regreso a Europa, con tres gigantes del Viejo Continente interesado en su fichaje para el comienzo del 2026.

De acuerdo con información de diversos reportes, el Inter de Milan habría dado el primer paso, con el acercamiento al club arabe para discutir la posibildiad de un posible acuerdo de un préstamo. Sin embargo, el cuadro italiano no estaría solo en la carrera. Ya que tanto el Barcelona como la Juventus también han realizado consultas para sondear la situación del lateral portugués.

Te puede interesar: ¡SE VA! El brasileño habría decidido salir del Real Madrid

Con la mira en el Mundial 2026

Para el club blaugrana, la operación de Cancelo ha cobrado fuerza tras la lesión de Andrea Christensen que estará fuera alrededor de 4 meses. Aunque la prioridad inicial del equipo culé era un defensa central, la versatilidad del luso capaz de desempañarse en ambas bandas e incluso en el mediocampo, lo convierte en una alternativa muy atractiva para el técnico Hansi Flick.

El afecto y la simpatía de Cancelo por el Barcelona tampoco es un secreto. Tras un corto y breve paso en la temporada 2023/24, dejó una excelente impresión tanto en lo deportivo como en su integración en el vestuario. Su posible retorno se presenta como una solución inmediata y de calidad para un equipo necesitado de refuerzos defensivos. Como para el Joao que necesitará volver a competir en la elite del futbol de cara a tomar ritmo y llegar de la mejor forma al Mundial de 2026.

Te puede interesar: ¡Se filtró! Este sería el jersey que usaría Mbappé con el Real Madrid en la temporada 2026/2027