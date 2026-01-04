¡Se filtró! Este sería el jersey que usaría Mbappé con el Real Madrid en la temporada 2026/2027

Se han filtrado las primeras imágenes y detalles de las equipaciones del Real Madrid para la temporada 2026-2027, revelaciones que ya generan debate por una propuesta de colores poco habitual en la historia del club. La información fue difundida por el portal especializado en jerseys Footy Headlines.

La mayor atención se centra en la camiseta local, que mantiene el blanco como color base, pero introduce una combinación inédita en una primera equipación del club. Los logotipos de Adidas, Emirates y HP aparecerían en verde oscuro, mientras que las tres franjas sobre los hombros serían de color rosa. Tanto el cuello como los puños de las mangas también incorporarían detalles en verde, acompañados de un estampado sutil. En la parte trasera del cuello destacaría un gran “RMCF” en el mismo tono verde.

Este diseño resulta especialmente llamativo porque el verde oscuro nunca ha sido utilizado como color secundario principal en una camiseta local del Real Madrid. El club sí empleó un tono similar en la tercera equipación de la temporada 2012-2013, pero no en su uniforme principal.

El color rosa, por su parte, ya ha aparecido anteriormente en campañas como la 2010-2021 y la 2014-2015, aunque nunca combinado de esta forma con el verde.

De acuerdo con la filtración más reciente, la camiseta local 2026-27 estaría fabricada con el tejido y la estructura Climacool+, tecnología que Adidas utilizará de manera extendida en la Copa del Mundo de 2026 . La fecha estimada de lanzamiento al mercado sería mayo de 2026.

La camiseta visitante

Su color sería un verde oscuro profundo, denominado “Aurora Ivy”, y la principal novedad sería el uso del logo clásico del trébol (Trefoil) de Adidas, en lugar del emblema moderno. Esta línea responde a una tendencia reciente de la marca alemana, ya aplicada en equipaciones alternativas de clubes como Arsenal y Manchester United.

En cuanto a la tercera equipación, las filtraciones apuntan a un color rosa predominante, con un estampado integral que busca un estilo más arriesgado y contemporáneo, habitual en este tipo de camisetas.

Si se confirman estos adelantos, Adidas apostará para la temporada 2026-2027 por una combinación de verde oscuro y rosa, alejándose de tonos más tradicionales como el negro, el dorado o el morado, y marcando una de las propuestas más distintivas del Real Madrid en años recientes.