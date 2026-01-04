¡SE VA! El brasileño habría decidido salir del Real Madrid

La etapa de Rodrygo Goes en el Real Madrid apunta a estar cerca de su fin. De acuerdo con diferentes reportes, el delantero brasileño ya ha tomado la decisión firme de abandonar el club español en este mercado de invierno, casando de su rol secundario en el plantel dirigido de Xabi Alonso de cara al Mundial 2026.

El futbolista de 24 años, quien previamente ya intentó salir sin éxito la temporada pasada, está a punto de dar el primer paso, que es comprometerse con un nuevo representante que manejará su salida y la búsqueda de su nuevo destino. Esta vez, tanto el jugador como su entorno buscan evitar la situación en la que se frustró el verano anterior, cuando varios sondeos de la Premier League no lograron concretarse.

Es precisamente en Inglaterra donde podría estar su destino. Ya que el Liverpool, de acuerdo con reportes internacionales, parece que se mostraría dispuesto a desembolsar alrededor de 90 millones de euros para hacerse con sus servicios, una cifra que se acerca a los 100 millones que el Madrid había establecido como valoración.

Rodrygo, cuyo contrato se extiende hasta 2028, ha visto reducido su protagonismo en una delantera dominada por Kylian Mbappé y Vinícius Júnior. Ahora, con la decisión tomada y un agente especializado en el horizonte, el camino hacia una nueva aventura en la Premier League parece más despejado que nunca con el objetivo de regresar a las convocatorias de la Selección de Brasil de cara al Mundial 2026.

