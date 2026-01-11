El dardo de Vicente Sánchez en Instagram tras la derrota de Cruz Azul vs León en el inicio del Clausura 2026

La derrota de Cruz Azul por 2-1 ante León, en su debut en el Clausura 2026, no solo generó reacciones entre la afición celeste, sino que también coincidió con un mensaje en redes sociales del exentrenador del club, Vicente Sánchez, que fue interpretado por muchos seguidores como una indirecta hacia el presente de La Máquina.

A través de su cuenta de Instagram, el estratega uruguayo publicó la frase:

“El vender humo no está mal, el problema es de quien compra el humo”, mensaje que rápidamente provocó comentarios y especulaciones en torno a su posible destinatario, especialmente por el contexto que atraviesa el equipo tras su cambio de cuerpo técnico.

Vicente Sánchez dirigió a Cruz Azul durante el primer semestre de 2025, etapa en la que tuvo uno de los pasos más productivos del club en años recientes. Su llegada se dio de manera interina a principios de ese año, luego de la salida de Martín Anselmi, aunque los resultados obtenidos le permitieron mantenerse al frente del equipo durante todo el semestre.

Los números de Vicente con Cruz Azul

En ese periodo, Sánchez acumuló 28 partidos dirigidos, con un balance de 18 victorias, ocho empates y solo dos derrotas, lo que representó una efectividad cercana al 74 por ciento, una de las más altas en la historia reciente de la institución.

El principal logro de su gestión fue la obtención de la CONCACAF Champions Cup 2025, título que significó el séptimo campeonato continental para Cruz Azul. En ese torneo, el equipo eliminó al América, rival difícil para los celestes en cuartos de final, y posteriormente se impuso con claridad al Vancouver Whitecaps en la final, con marcador global de 5-0, resultado que además otorgó al club su clasificación al Mundial de Clubes, en su nuevo formato.

En la Liga BBVA MX, Cruz Azul alcanzó las Semifinales del Clausura 2025, instancia en la que fue eliminado por el América tras empatar 2-2 en el marcador global, quedando fuera por criterio de posición en la tabla.

La salida del uruguayo de Cruz Azul

Pese a los números obtenidos y a los logros alcanzados, la directiva decidió no darle continuidad para el Apertura 2025, optando por un cambio en el banquillo. En su lugar llegó Nicolás Larcamón, quien ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la afición debido a los resultados obtenidos, a pesar de contar con una de las nóminas más amplias del futbol mexicano.

La salida de Vicente Sánchez se dio en medio de versiones encontradas, ya que distintos reportes señalaron que mantenía una buena relación con la directiva al momento de su desvinculación. El mensaje publicado tras la caída ante León reavivó el debate entre los seguidores celestes, quienes relacionaron sus palabras con el momento que vive el equipo en este arranque del Clausura 2026.

Hasta el momento, ni el club ni el propio Vicente Sánchez han emitido una postura oficial sobre el significado del mensaje.

