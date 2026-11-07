El dato que pone a CRUZ AZUL como el candidato al título del Apertura 2026; ni Chivas ni América lo superan

La Máquina de Cruz Azul se dispone a disputar la Jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, misma en donde se medirá a los Tigres de la UANL en un juego que se llevará a cabo en la cancha del Volcán Universitario este mismo sábado en punto de las 19:00 horas.

A priori, este puede ser uno de los partidos más complicados para el Cruz Azul gracias al nivel de los futbolistas felinos; sin embargo, previo a este juego existe un dato que coloca al equipo de Joel Huiqui como el principal candidato al título por encima de América y Chivas.

¿Qué dato coloca a Cruz Azul como el candidato número 1 al título?

En estos momentos Cruz Azul se encuentra en la tercera posición de la tabla general con 29 puntos, mismos que tienen América y Chivas pero con una menor diferencia de goles. A pesar de ello, un dato que ni águilas ni tapatíos tienen podría beneficiar a los de La Noria.

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Sin embargo, un punto a destacar es que, después de 15 fechas disputadas, es el cuadro capitalino quien suma más victorias con un total de nueve triunfos, mismos de los cuales cuatro se han dado de manera consecutiva, superando los ocho que tanto América como Chivas tienen en la actualidad.

Con este dato Cruz Azul demuestra que ha recuperado su nivel en la parte más importante del campeonato, por lo que si mantiene el mismo en este cierre de la temporada regular podría ser el rival a vencer en la Liguilla tal y como ocurrió en el Clausura 2026 en donde terminó como campeón.

¿Qué modificaciones podría hacer Joel Huiqui para enfrentar a Tigres?

Después de lo vivido en las últimas semanas, se espera que Joel Huiqui vuelva a mandar al arco titular a Kevin Mier. Alan Mozo podría volver a la titularidad por la banda derecha, mientras que Nicolás Ibáñez podría ser el centro delantero en sustitución de Gabriel Fernández.