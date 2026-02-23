El defensa del Real Madrid por el que se pelean dos gigantes europeos

El futuro de Antonio Rudiger apunta a estar lejos del Santiago Bernabéu. De acuerdo a varios reportes digitales, el defensor alemán de 32 años, cuyo contrato con el Real Madrid vence el próximo junio al finalizar esta temporada, la Juventus ya prepara una negociación que será a coste cero.

El central, que la campaña pasada disputó más de 50 partidos en los que superó los 4mil minutos, ha visto mermada en el tiempo reciente. Debido a los problemas físicos recurrentes en su rodilla y la incorporación de Dean Huijsen y Raúl Asencio en el once titular de Álvaro Arbeloa han reducido su protagonismo, generando dudas en la directiva blanca sobre si ofrecerle una renovación o dejarlo ir gratis.

Juventus y Tottenham son los interesados

En Turín ven a Rudiger como un perfil ideal para aportar liderazgo y presencia física a una zaga que ha carecido de jerarquía en momentos clave. Su experiencia en Chelsea, Roma y Stuttgart, así como su palmarés internacional, además de su exitoso paso por la capital española, lo convierten en un objetivo prioritario para los bianconeri.

Sin embargo, la operación no será sencilla. El Tottenham también sigue de cerca al veterano defensor, dispuesto a llevarlo de vuelta a la Premier League. Se espera una puja entre el club italiano y el inglés por un jugador que, a pesar de las lesiones, sigue siendo un activo codiciado en el mercado, y la oferta que reciba en el sueldo, será la clave par decidir su posible nuevo destino.

El Madrid deberá decidir en las próximas semanas si apuesta por la continuidad de Rudiger o prefiere dejarlo irse libre, liberando masa salarial y dando paso a los jóvenes valores de la cantera.

