¡MALAS NOTICIAS! Real Madrid pierde a un jugador por lesión

Tras una dura derrota que le costó el liderato al Real Madrid en La Liga, ha recibido una mala noticia post-partido frente al Osasuna. Dani Ceballos, mediocampista de 29 años, sufrió una lesión muscular en la pierna derecha que lo mantendrá alejado de los terrenos de juegos por aproximadamente dos meses, según informó el club merengue este domingo.

El accidente se produjo en el partido pasado, donde el futbolista ingresó en la recta final del cotejo y apenas pudo disputar poco más de diez minutos antes de sentir molestias físicas. Para su mala fortuna, Ceballos fue el autor de la pérdida de balón que derivó en el 2-1 definitivo de los rojillos, un golpe anímico que ahora se suma a su baja física.

Ceballos estará lesionado más de un mes

El parte médico compartido por el cuadro blanco no especifica un plazo exacto de su retorno, pero fuentes internacionales revelan que podría ser un periodo de entre cuatro y siete semanas, lo que dejará al centrocampista fuera de partidos clave. Se perderá el decisivo duelo europeo ante el Benfica en la vuelta de los playoffs de la Champions League y el derbi liguero contra el Getafe, además de compromisos exigentes en marzo ante Celta, Atlético de Madrid y Mallorca.

Ceballos cuenta con un contrato hasta 2027, Ceballos empezaba a ganar protagonismo en el esquema de Álvaro Arbeloa. Ahora, su prioridad será completar una rehabilitación exitosa para regresar en plenitud y no perder el tren en una temporada decisiva.

