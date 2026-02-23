Este es el Therian más querido en el mundo del deporte

En estos momentos los Therian invadieron las redes sociales y entre distintas posturas u opiniones en el espacio digital, los aficionados recordaron con cariño al único que merece respeto. Y es que tras meses siendo la sensación en las redes sociales, Wisin se posiciona entre los favoritos del público. Esta es la historia de este perrito viral.

¿Qué es un Therian y por qué Wisin es el único que la gente quiere?

El asunto con esta tendencia que inundó los espacios mediáticos ha causado miles de reacciones y de manera bastante normal se instaló en la conversación mediática. Y es que entre parodias, bromas y diversión, muchos casos se instalaron como serios. Algunas personas consideran que se sienten identificados de manera emocional y hasta espiritual con ciertos animales, por ello se comportan como ellos.

Sin embargo, entre los usuarios de redes y aficionados a la lucha libre, de manera burlesca y al mismo tiempo de reconocimiento hacia Wisin… reconocieron las labores de este luchador. El perro tuvo su auge hace alrededor de un año cuando surgió desde una iniciativa gubernamental para promover el ejercicio entre los jóvenes.

Poco a poco se fue instalando entre el gusto del público y ahora que se hizo tendencia el tema de los humanos-animales, muchos jugaron con eso en las redes sociales. Hoy Wisin El Dog se ha instalado entre el gusto del aficionado, pero sostenido completamente por su talento en el ring y un interesante uso de las redes sociales.

¿Wisin ya habló del tema de los Therian?

No, al momento sus redes sociales no han indicado nada sobre el tema en tendencia. El uso de sus redes sociales está enfocado en vender su mercancía y promover los espectáculos de lucha libre, donde comparte lona con peleadores de la talla de Psycho Clown o Faby Apache.

Sin embargo, no sería extraño ver que El Perro Botarga lance algún comunicado respecto a la particularidad de su caso, tomando en cuenta que usa bastante las redes sociales para jugar con una marca dentro del ecosistema de la lucha libre mexicana.