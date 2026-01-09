¡ÚLTIMA HORA! Revelan progreso de la remodelación del Estadio Ciudad de México

El Estadio Ciudad de México está a prácticamente cinco meses de que reciba por tercera ocasión en su historia la inauguración de una Copa del Mundo y este viernes por la tarde las cuentas oficiales en redes sociales, compartieron el punto de la remodelación en la que se encuentran los trabajos y los procesos para tener todo listo para ese partido del 11 de junio en el que México se medirá ante Sudáfrica.

El conocido como Estadio Azteca o en adelante con el nombre de un banco, actualmente está en proceso de mutación en muchos sentidos para estar al nivel de un Mundial en el que tendrán cinco partidos, considerando tres de fase de grupos, además de uno de dieciseisavos de final y uno de octavos de final.

El recinto deportivo al cual también estarán de vuelta las Águilas del América , tiene ahora un gran porcentaje de nuevas butacas en colo blanco, gris y rojo, departidos en diferentes zonas de las tribunas con la intención de darle vida a las gradas y que luzcan en los partidos del Mundial.

En las imágenes se aprecia a todo el personal de construcción instalando al mayoreo butacas en diferentes puntos del coloso, estimado que en las zonas altas ya ha quedado prácticamente todo terminado y van con los niveles inferiores.

La organización y las cuentas oficiales, apuntaron que en esta remodelación y el uso de butacas, son productos mexicanos que "le darán un toque muy especial y colorido a nuestro Estadio".

Este fue el comunicado de la sede Ciudad de México sobre el Estadio

"El Estadio Ciudad de México, se alista para recibir la #CopaMundialDeLaFIFA26. Parte importante es el proceso de la instalación de las butacas; materia prima 100% Hecha en México, las cuales le darán un toque muy especial y colorido a nuestro Estadio", informó la organización.

Los 5 partidos y fecha que tendrá el Estadio Ciudad de México en el Mundial del 2026

11 de junioJueves13:00México vs. Sudáfrica (Inauguración)A

17 de junioMiércoles20:00Uzbekistán vs. ColombiaK

24 de junioMiércoles19:00México vs. Ganador Play-off UEFA D A

30 de junioMartes20:00Dieciseisavos1° Grupo A vs. 3° (C/E/F/H/I)

5 de julioDomingo20:00Octavos de FinalGanador P79 vs. Ganador P80