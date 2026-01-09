¡Rebelión en Nigeria! Jugadores se niega a disputar Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones y su capitán toma medida desesperada

Este sábado 10 de enero se disputarán los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones entre las Selecciones de Argelia y Nigeria; sin embargo, las Super Águilas amenazaron con no presentarse al encuentro debido a diferencias con la Federación que tuvieron que ser resultas de manera momentánea por su capitán.

Nigeria amenaza con no disputar los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones

Nigeria se enfrentará este sábado ante su similar de Argelia por los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones; sin embargo, los jugadores amenazaron con no realizar el viaje a la ciudad de Marrakech en donde se disputará el encuentro en protesta por la falta del pago de los premios que acordó la Federación Nigeriana de Futbol (NFF).

Ante la negativa, ha salido el capitán de Nigeria, Wilfred Ndidi, ha calmar los ánimos ofreciéndose a pagar las primas por victorias obtenidas en la justa de sus compañeros y del resto del cuerpo técnico y staff de su propio bolsillo, con el objetivo de que los jugadores disputen el encuentro de los Cuartos de Final.

Ndidi, quien actualmente milita en el Besiktas de Turquía, incluso ha convencido a sus compañeros para que regresen a los entrenamientos con normalidad, ya que también habían advertido que no se presentarían.

"He estado animando al equipo a entrenar y jugar el partido contra Argelia. Lo he hecho desde el segundo partido. Me he comprometido con el personal y los jugadores a pagar personalmente las bonificaciones si la autoridad no las paga antes del sábado", dijo Ndidi para BBC.

Wilfred Ndidi y Victor Osimhen|Amr Abdallah Dalsh/REUTERS

Nigeria sueña con volver a ganar la Copa Africana

La Selección de Nigeria busca conquistar su cuarta Copa Africana de Naciones en su historia y busca reivindicarse con su público tras quedar eliminada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en donde quedó fuera de las Eliminatorias tras caer ante la RD Congo.

