El delantero de la Premier League que la Juventus quiere como nuevo refuerzo

La Juventus continúa evaluando opciones para reforzar su ataque de cara a las próximas temporadas y uno de los nombres que ha entrado con fuerza en su radar es el del delantero francés Jean-Philippe Mateta, actual jugador del Crystal Palace de la Premier League. El interés del conjunto bianconero responde a la necesidad de sumar un atacante con características físicas y experiencia en una liga de alta exigencia.

De acuerdo con reportes de la prensa italiana, la directiva de la Juventus ha seguido de cerca el desempeño de Mateta en Inglaterra e incluso ha enviado visores para observarlo directamente en partidos del Crystal Palace. Aunque por ahora no existen negociaciones formales, el seguimiento confirma que el club turinés lo considera una alternativa real para fortalecer su ofensiva a mediano plazo.

Mateta, de 28 años, ha logrado consolidarse como un delantero confiable en el fútbol inglés gracias a su potencia física, juego aéreo y capacidad para aguantar el balón de espaldas al arco. Estas cualidades lo han convertido en una pieza importante para el Palace, especialmente en partidos donde el equipo necesita referencia ofensiva y presencia en el área rival.

El atacante francés tiene contrato vigente con el club londinense hasta 2027, pero su situación contractual ha despertado interés fuera de Inglaterra. Diversos reportes señalan que el jugador no tendría prisa por renovar, lo que podría abrir la puerta a una venta en los próximos mercados de transferencias. En ese escenario, su valor podría disminuir respecto a lo que Crystal Palace solicitaba anteriormente, cuando se hablaba de una cifra cercana a los 40 millones de euros.

Para la Juventus, la posible llegada de Mateta estaría ligada a los movimientos que realice en su delantera. La continuidad de Dušan Vlahović no está garantizada y el club busca opciones que ofrezcan un perfil distinto, capaz de aportar soluciones tácticas y competir por la titularidad. Mateta encaja en ese perfil como un “nueve” clásico, fuerte en el área y con experiencia internacional.

Aunque el interés se encuentra en una fase preliminar, el nombre del delantero francés se mantiene en la lista de candidatos que la Juventus analiza de cara al futuro. La directiva bianconera pretende tomar decisiones estratégicas que le permitan recuperar protagonismo tanto en la Serie A como en competiciones europeas.

