¿NO IMPORTA? Esto dijo Xabi Alonso tras perder la final de Supercopa ante Barcelona

La derrota en la final de la Supercopa de España ha dejado un ambiente tenso y en tela de juicio la continuidad de Xabi Alonso en el Real Madrid. Tras caer por marcador de 3-2 ante el Barcelona con goles de Raphinha, quien anotó un doblete y otro de Robert Lewandowski, el técnico merengue generó polémica al calificar el torneo como "la competición menos importante" en sus declaraciones posteriores al compromiso.

"Hay que pasar página. Es un partido, es una competición de las que tenemos, la menos importante, y ahora hay que mirar para adelante", afirmó el estratega, quien buscaba restar peso al tropiezo contra el máximo rival. Sin embargo, sus palabras podrían interpretarse como un menosprecio a un título oficial, algo que no ha sentado bien en ciertos sectores de la directiva merengue.

Te puede interesar: El jugador que buscan los Diablos Rojos del Toluca como nuevo refuerzo para el Clausura 2026

🏆 SUPER CUP CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/cugAio9vpb — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 11, 2026

Alonso reconoció el dolor de la caída ante el cuadro blaugrana, al confesar que cualquier derrota duele y confirmó que no terminó con el mejor. resultado. Además, sobre el desarrollo del juego, destacó que su plantel compitió y que tuvo "ocasiones muy claras" al final, pero destacó la "fortuna" del Barcelona en momentos clave, sobre todo en la recta final.

El entrenador también elogió a Vinicius Jr., autor del segundo gol madridista: "Hizo un gol extraordinario, también trabajó mucho y ayudó al equipo". Sin embargo, el rendimiento irregular del conjunto y los rumores de descontento en el vestuario mantienen al español en la cuerda floja.

Según diversas fuentes, la directiva está molesta con el rumbo del equipo y se sentará en los próximos días para evaluar el futuro de Alonso, cuyo ciclo comenzó con brillo pero se ha desdibujado con el paso de las semanas. La presión no hace más que aumentar en Valdebebas.

Te puede interesar: ¡BOMBAZO! Exfutbolista del Barcelona cerca de llegar al América