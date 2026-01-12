El jugador que buscan los Diablos Rojos del Toluca como nuevo refuerzo para el Clausura 2026

El Deportivo Toluca continúa moviéndose en el mercado de fichajes con el objetivo de fortalecer su plantel de cara al Clausura 2026, y uno de los nombres que ha tomado fuerza en los últimos días es el del delantero uruguayo Franco Rossi, quien podría convertirse en nuevo jugador de los Diablos Rojos en las próximas semanas.

De acuerdo con reportes de medios especializados, las negociaciones entre Toluca y el entorno del futbolista se encuentran en una etapa avanzada, aunque hasta el momento no existe un anuncio oficial por parte del club mexiquense. La directiva escarlata busca cerrar la operación antes del cierre del mercado, consciente de la necesidad de reforzar su ataque tras la salida de Robert Morales.

Rossi, de 23 años, milita actualmente en Cerro Largo FC, equipo de la Primera División de Uruguay, donde ha logrado consolidarse como una pieza importante en el frente ofensivo. Durante la temporada más reciente, el atacante registró 10 goles y tres asistencias en 38 partidos disputados en competencias oficiales, cifras que despertaron el interés de varios clubes, entre ellos Toluca.

El delantero se caracteriza por su movilidad en el área, su intensidad para presionar a los defensores y su capacidad para asociarse con sus compañeros. Aunque no se trata de un goleador mediático, su rendimiento constante y su margen de crecimiento lo convierten en una apuesta atractiva para un equipo que busca profundidad en su plantel.

Antes de su etapa en Cerro Largo, Franco Rossi tuvo un paso por Tacuarembó FC, donde sumó experiencia en el fútbol profesional uruguayo y comenzó a llamar la atención por su disciplina táctica y compromiso en el terreno de juego. Ese recorrido ha sido clave en su desarrollo y en su proyección como posible refuerzo para una liga más exigente como la mexicana.

Para Toluca, la posible llegada de Rossi representaría una alternativa ofensiva para complementar al portugués Paulinho, actual referente en el ataque escarlata. Además, el club afrontará un calendario exigente, ya que además de la Liga MX deberá competir en la Concacaf Champions Cup, lo que obliga a contar con un plantel amplio y competitivo.