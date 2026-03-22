El delantero que busca el Barcelona para reemplaza a Lewandowski

El mercado de fichaje del próximo verano comienza a tomar forma y uno de los nombre que gana protagonismo es el de Serhou Guirassy, delantero del Borussia Dortmund que ha despertado el interés de varios clubes. En las últimas semanas, el Barcelona se ha sumado con decisión a la carrera por el atacante guineano, en un movimiento que refleja la necesidad del conjunto catalán ante la incertidumbre que rodea el futuro de Robert Lewandowski.

El contrato del goleador polaco entra en su recta final y no se mostrado avances significativos en torno a una posible renovación. Esa situación ha llevado a la directiva blaugrana a estudiar alternativas. Dentro de la carpeta, Guirassy aparece como una opción atractiva por su perfil físico, capacidad para jugar de espaldas y su facilidad para definir dentro del área.

Más allá de su presencia como referente ofensivo, el delantero africano destaca por su movilidad y capacidad asociativa, características que encajan en el estilo de Hansi Flick. El rendimiento del futbolista con el Borussia Dortmund respalda el interés que ha generado. En la presente campaña suma 18 goles y 6 asistencias, cifras que lo han consolidado como una de las piezas más determinantes del equipo dirigido por Niko Kovac.

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Sin embargo, su contratación no pinta a ser sencilla, ya que cuenta con contrato hasta el 2028 y su valor estimado rondaría los 50 millones de euros, una cantidad que obligaría al conjunto culé a buscar fórmulas financieras que permitan encajar la operación dentro de sus limitaciones económicas.

Con varios clubes atentos a su situación, la competencia promete intensificarse en los próximos meses, mientras en el Camp Nou asumen que encontrar un relevo top para Lewandowski será uno de los desafíos más importantes del próximo proyecto deportivo.

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