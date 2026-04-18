El delantero que busca el Milan para competir con Santi Giménez

Dusan Vlahovic ya no estará más en la Juventus y su futuro ya comienza a tomar un rumbo dentro del futbol italiano, esta situación ha despertado el interés de uno de sus rivales directos, el Milan que analiza seriamente la posibilidad de fichar al delantero serbio.

El contrato del atacante con la Vecchia Signora finaliza al final de la presente temporada, y aunque anteriormente existieron acercamientos para renovar su vínculo, las negociaciones no avanzaron. Esto abrió el escenario para que otros clubes se mantengan atentos a cualquier oportunidad en el mercado.

De acuerdo con reportes internacionales, el Milan tiene como prioridad reforzar su línea ofensiva, pero antes deberá concretar la salida de Christopher Nkunku, movimiento que liberaría espacio y aumentaría la profundidad del plantel para pelear el puesto junto a Santiago Giménez.

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La situación contractual no es el único factor que complica el panorama para la Juventus. El club decidió aplazar las conversaciones de renovación luego de que Vlahovic sufriera una nueva lesión muscular que lo mantendrá fuera de las canchas por al menos tres semanas, generando aún más incertidumbre sobre su continuidad.

En lo que va de la temporada, el serbio ha disputado 18 partidos en distintas competiciones, registrando seis goles y dos asistencias. Mientras que el delantero de la Selección Azteca ha tenido un año complicado con apenas 13 apariciones con 1 solo tanto.

Mientras la Juventus analiza sus próximos pasos, el Milan se mantiene atento al desarrollo de los acontecimientos, listo para intervenir si la renovación no se concreta y se abre una oportunidad para uno de los movimientos más llamativos del mercado italiano.

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