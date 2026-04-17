Ganaba 33 millones de euros en Europa y un sueldazo en Brasil: Philippe Coutinho tendría un salario imposible para Pumas UNAM

Tras la rescisión de su contrato en el Vasco Da Gama del Brasileirão, Philippe Coutinho —quien no tuvo grandes estadísticas— estaría en carpeta de Pumas UNAM para el Apertura 2026, pudiendo ser la gran bomba del mercado de verano en la Liga BBVA MX. Sin embargo, su salario, se sabe, siempre fue muy alto, tanto en Europa como en Brasil.

A pesar de que Pumas no tendría que poner mucho dinero por Coutinho, debido a que es agente libre, sí debería poner una verdadera fortuna para abordar el salario que acostumbra a recibir el mediapunta de 33 años. Pues supo ganar hasta 33 millones de euros en su mejor momento en Europa, cuando dejaba de ser jugador del Liverpool y era transferido al Barça.

Philippe Coutinho |REUTERS

Philippe Coutinho ganó hasta 33 millones de euros por año en Europa

De acuerdo a los datos de Capology, sitio especializado en finanzas en el futbol, el mediapunta brasileño llegó a ganar 33 millones de euros por temporada cuando llegaba al Barcelona en la temporada 2017-18, contando algunos bonos. Fue un aumento notable ya que en el Liverpool percibía cerca de 9.8 millones de la moneda europea.

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Siempre según la versión de este sitio, Coutinho ganaba 16 millones de euros en la temporada en la que estuvo a préstamo en el Bayern Múnich, cuando ganó la UEFA Champions League.

El último tiempo de Philippe Coutinho en Vasco da Gama|Azteca Deportes / Especial

Ya en el Aston Villa, el sueldo de Coutinho bajó a 9.2 millones de euros, una cifra que seguiría siendo altísima para la Liga MX, que solo puede considerarse en Europa o en la Liga Saudí o en otras de Medio Oriente. Y aunque en Brasil ganaba mucho menos que eso, sigue siendo difícil para el club universitario.

El salario de Coutinho en Brasil también sería altísimo para Pumas UNAM

Aunque en su última etapa en Vasco Da Gama Coutinho ganaba 3.9 millones de euros, de todas maneras sería una cifra altísima para la Liga MX. Pues esto equivale a casi 80 millones de pesos mexicanos, algo que ningún otro jugador percibe en este Clausura 2026. De todas maneras, no se descarta su fichaje en el próximo mercado de verano.

