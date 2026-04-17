¡ÚLTIMA HORA! La ESTRELLA del Arsenal que no estará disponible para enfrentar al Manchester City

En la Premier League, hay partidos que valen tres puntos y otros que valen el control emocional del cierre de temporada. Manchester City vs Arsenal entra en la segunda categoría porque no solo enfrenta a dos candidatos, también puede reordenar la narrativa del título en cuestión de 90 minutos.

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Bukayo Saka no estará disponible para enfrentar al City

Bukayo Saka no estará disponible para enfrentar al Manchester City en la Jornada 33, ya que todavía no se recupera por completo de una lesión en el tendón de Aquiles, según confirmó Mikel Arteta en conferencia. “Bukayo Saka estará fuera contra el Man City”. “Está empezando a hacer algunas cosas, así que veamos esa progresión, qué tan rápido podemos avanzar y luego esperar. Pero en este momento no está disponible.”, dijo el técnico español sobre el extremo inglés.

La ausencia llega en el peor momento posible para Arsenal, porque el partido tiene impacto directo en la pelea por el liderato. Los gunners mantienen una ventaja de 6 puntos sobre el City, aunque el equipo de Guardiola tiene un partido menos, lo que deja el escenario abierto para un cierre de liga con calculadora en mano.

Y ese “partido menos” es parte del drama. El juego pendiente del City contra Crystal Palace se jugará el viernes 22 de mayo. Si el conjunto cityzen gana este domingo y luego resuelve el pendiente, la persecución se convierte en empate o en diferencia mínima, y el título podría terminar por decidirse en diferencia de goles.

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