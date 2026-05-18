El festejo de LOCURA de Efraín Juárez tras el gol de Jordan Carrillo (VIDEO)

El entrenador de Pumas, Efraín Juárez, estalló en júbilo tras el gol del mexicano Jordan Carrillo con el que el conjunto Auriazul abrió el marcador en el partido de vuelta de las semifinales del Clausura 2026 y que momentáneamente le daba al conjunto del Pedregal el pase la final en donde ya está instalado Cruz Azul tras haber derrotado a Chivas.

Los Pumas habían sido claros dominadores del encuentro prácticamente desde el silbatazo inicial, sin embargo, no había sido contundente, principalmente con llegadas claras por parte de Juninho y un disparo de Robert Morales a la altura del manchón penal que desperdició de manera increíble en un Estadio Olímpico Universitario que presentó un lleno hasta las lámparas.

Sin embargo, a pesar de la presión universitaria, el primer tiempo terminó sin goles, pero al minuto 55, en un tiro libre a favor de los dirigidos por Efraín Juárez, Jordan Carrillo, una de las grandes figuras del equipo en el presente torneo, tomó el balón con determinación, se enfiló, cobró y colocó la esférica en la potería.

El histórico recinto mundialista se volvió un manicomnio y Efraín Juárez no desentonó en el festejó, quien de inmediato corrió por toda la línea del área técnica, brincó, hizo ademanes y gestos para después abrazarse con su cuerpo técnico, reflejando la pasión que tiene en la sangre cada vez que su equipo está en la cancha.

¿Cuándo se juega la final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX?

La gran final del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX entre Cruz Azul y el ganador de Pumas y Pachuca, se llevará a cabo el jueves 21 de mayo en su partido de ida ya sea en la capital de Hidalgo o en la sede que elija Cruz Azul, mientras que la vuelta será el domingo 24 de este mismo mes para conocer al nuevo campeón luego de que Toluca dejara vacante la corona, en el Olímpico Universitario o el estadio que sea asignado para el conjunto cementero.