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¡GOLAZO MONUMENTAL DE JORDAN CARRILLO! C.U. explotó con el 1-0 de Pumas

El Olímpico Universitario vivió una noche inolvidable. Bengalas, cánticos y una afición totalmente entregada hicieron de la semifinal un ambiente brutal que hizo explotar C.U. Así se vivió la locura de los aficionados de Pumas.

Por: Azteca Deportes

La semifinal en C.U. se vivió con una intensidad impresionante. La afición de Pumas UNAM convirtió el Olímpico Universitario en una auténtica locura con cánticos, pasión y un ambiente brutal que se hizo sentir durante todo el partido.

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