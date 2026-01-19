El “fichaje” inesperado que llegaría a Cruz Azul para el Clausura 2026

Cruz Azul comenzó el Clausura 2026 con la ilusión renovada de pelear por el título y una noticia inesperada generó entusiasmo entre la afición celeste. No se trata de un refuerzo extranjero ni de una contratación millonaria, sino del regreso de un futbolista que había quedado fuera de los reflectores por una lesión.

Tigres vs Pumas EN VIVO y GRATIS, Jornada 2 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

La reaparición de un jugador formado en el club que supo ganarse el respeto de la hinchada se perfila como un verdadero "fichaje" interno para el cuerpo técnico. Tras varios meses de ausencia, su regreso a las canchas marca un punto de inflexión tanto en lo deportivo como en lo anímico para el plantel de La Máquina.

El regreso de Andrés Montaño a Cruz Azul

El mediocampista Andrés Montaño llevaba 8 meses sin actividad oficial tras una grave lesión. El futbolista volvió a pisar el terreno de juego en el duelo entre Cruz Azul Sub 21 y Atlas, donde disputó 65 minutos, dejando buenas sensaciones en su esperado regreso, aunque todavía lejos del primer equipo de la Liga BBVA MX .

Si bien su reaparición no se dio aún en la Liga BBVA MX, el hecho de completar más de 1 hora de juego representa un avance significativo en su proceso de recuperación. En el club confían en que Montaño pueda convertirse en una alternativa real para el Clausura 2026.

La dura lesión que frenó a Andrés Montaño en Cruz Azul

La lesión de Montaño ocurrió en mayo de 2025, durante el partido de vuelta de los cuartos de final del Clausura 2025 frente a León. Apenas al minuto 8 del encuentro, el mediocampista sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior y de los meniscos de la rodilla izquierda.

Desde entonces, luego de una de las lesiones más complejas en el fútbol profesional, el jugador inició un largo proceso de rehabilitación que lo mantuvo alejado de las canchas durante varios meses. Ahora Cruz Azul podría encontrar en Montaño un refuerzo inesperado, justo cuando el equipo busca profundidad y equilibrio en el mediocampo para competir en el Clausura 2026.