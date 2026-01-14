¿Fin de una era? Nahuel Guzmán revela su futuro con Tigres

Tras más de una década de éxitos con los Tigres, el guardameta Nahuel Guzmán admitió que el fin de una era está cada vez más cerca y que ya hay jugadores listos para hacer el cambio generacional.

El “Patón” también dejó abierta la posibilidad de continuar su legado en el equipo de la “U” de Nuevo León y volver a buscar el título de la LIGA BBVA MX.

“Me quedan estos seis meses con una posibilidad de continuar con el vínculo. Vamos paso a paso, de acuerdo a lo que cada una de las partes quiera. Siempre fuimos bastante transparentes, no hay nada raro”, declaró el arquero argentino.

Nahuel sabe de la exigencia de los Tigres

Guzmán, que está a unos días de cumplir 40 años de edad, reconoció que para renovar con los Tigres no bastará con sentirse bien, sino que requerirá del rendimiento que exige la institución regiomontana.

“Hoy el proceso de recambio ya está dado. Tanto a André-Pierre (Gignac) como a mí nos toca ser parte de ese recambio, incorporarnos a un grupo nuevo que tiene mucha hambre de éxito y de seguir escribiendo la historia del club”, expresó.

Renovación en Tigres

Nahuel aseguró que existe un importante grupo de jugadores que ya llevan varios años en el conjunto de la UANL para tomar la batuta que dejarán tarde o temprano, pero que en lo mientras los seguirán guiando.

“Somos parte de una generación un poco más grande, una vieja guardia en algunas cosas, y nos toca adaptarnos a una camada nueva. Me pone contento poder seguir siendo protagonista, dentro del grupo y también en la parte más humana”, dijo.

Sobre el futuro de Gignac

Respecto a cuándo será el retiro del arquero argentino y del atacante francés, el “Patón” se sinceró durante la conferencia de prensa del 13 de enero.

“Desconozco cuál es la intención de él para lo que viene. Yo siento todos los torneos como si fueran los últimos, porque no sabes si es el último entrenamiento o el último partido con algunos compañeros”, confesó.

