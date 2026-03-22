El futbolista que dejaría Europa para llegar a Boca Juniors

En Boca Juniors ya comenzaron a moverse con decisión para concretar uno de los fichajes más impactantes del futbol sudamericano. El nombre que ilusiona es el de Paulo Dybala, quien podría convertirse en el flamante refuerzo del xeneize en el verano, en medio de negociaciones que ya están en marcha y que generan expectativas en el entorno del club.

El atacante no tendría previsto aceptar la propuesta de renovación que le ofrece la Roma, la cual contemplaría una reducción salarial significativa. Por lo que todo indica que su futuro podría estar lejos de Italia cuando finalice su contrato, previsto para junio de 2026, situación que abriría las puertas de regreso a su país.

A sus 32 años el campeón del mundo en Qatar 2022 analiza seriamente la posibilidad un retorno a Argentina para iniciar una nueva etapa profesional. La idea de vestir la camiseta del club del que supuestamente es simpatizante desde niño representa un atractivo especial, mientras que en la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme lo consideran el refuerzo de jerarquía ideal para dar un golpe mediático.

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La razón por la que elegiría a Boca Juniors

En lo económico, la oferta presentada por Boca sería inferior a la que actualmente percibe en Europa, pero superaría la propuesta de renovación realizada por la entidad italiana. Este detalle acerca las posturas y convierte el aspecto salarial en un obstáculo menor dentro de la negociación, que continúa desarrollándose con discreción y optimismo.

Durante la presente temporada, Dybala ha disputado 22 encuentros oficiales entre Serie A, Europa League y Copa Italia, registrando tres goles y cuatro asistencias en más de mil minutos. Las molestias físicas le impidieron sumar mayor continuidad, aunque su talento sigue siendo considerado diferencial en cualquier plantel.

Mientras avanzan las conversaciones y el calendario se acerca al cierre contractual, la ilusión crece en La Bombonera y el arribo de Dybala podría marcar un antes y un después en el mercado dentro del proyecto deportivo del club.

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