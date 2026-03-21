Cómo llega el Real Madrid al derby contra el Atlético del Cholo Simeone: fecha, hora y que está en juego

El Derby de Madrid llega en un momento en el que el margen de error es mínimo para el equipo blanco. El Real Madrid recibe al Atlético de Madrid este domingo 22 de marzo de 2026 en partido de LaLiga, con inicio programado a las 4:00 p. m. del Este y 1:00 p. m. del Pacífico en Estados Unidos. No es un juego más en el calendario, es uno de esos encuentros que cambian la conversación de la temporada y que pueden empujar o frenar una candidatura al título.

La tabla le da todavía más peso a este partido. El Real Madrid se ubica en el segundo lugar de la tabla con 66 puntos, mientras que el Barcelona comanda con 70, por lo que la diferencia con la punta es de cuatro unidades antes de este compromiso. Esa distancia convierte el choque ante el Atlético de Madrid en una prueba de carácter, porque el conjunto merengue no solo necesita ganar por orgullo local, sino también para sostener la presión sobre su máximo rival en la pelea por LaLiga .

Real Madrid y Atlético de Madrid: así llega el Derby

El Real Madrid llega a este compromiso con presión. Este derby tiene un valor especial para el equipo blanco pues es la oportunidad de responder en casa, de defender la localía y de enviar un mensaje competitivo en una etapa decisiva del campeonato pese a las numerosas bajas por lesión.

Más allá de los nombres y del peso histórico de la camiseta, este tipo de partidos obliga al Madrid a mostrar una versión madura. En un derby no alcanza con tener la pelota o con asumir el protagonismo desde la posesión; también hay que saber resistir momentos incómodos, jugar con cabeza y evitar errores que cambien el guion. Ante un rival de la escuela del Cholo Simeone, el Real Madrid necesitará paciencia para encontrar espacios y temple para no regalar transiciones que puedan lastimarlo.

El Atlético de Madrid, además, llega con argumentos para convertir el encuentro en una noche incómoda. Los del Cholo marchan en la cuarta posición de la clasificación con 57 unidades, una posición que lo mantiene metido en la pelea de la zona alta y que confirma que el equipo de Simeone sigue siendo un adversario de máxima exigencia. Eso también eleva el tamaño del reto para el Madrid, enfrente no estará un rival a la deriva, sino un conjunto acostumbrado a competir este tipo de escenarios con una identidad muy clara.

Horario del Derby y grandes ausencias por lesión

El partido está programado para disputarse este domingo 22 de marzo y el horario de inicio para Estados Unidos está previsto para las 4:00 p. m. ET y 1:00 p. m. PT, una franja ideal para que el público siga uno de los duelos más calientes del fútbol español sin tener que esperar a la noche.

En el Real Madrid, la baja que más pesa para el derby es la de Courtois, quien sufrió una lesión muscular y estará fuera de combate, con reportes que incluso hablan de unas seis semanas de ausencia. A esa lista de ausencias por lesión también se suman Rodrygo, Dani Ceballos y Ferland Mendy en la previa del choque ante el Atlético de Madrid, mientras que otros nombres del plantel llegan entre dudas físicas o con ritmo recortado por molestias recientes.

El caso de Mbappé es distinto porque no entra en la lista de descartados, pero sí llega condicionado por su proceso de recuperación. El francés arrastraba molestias en la rodilla izquierda desde febrero y reapareció a media semana en el contexto del duelo de Champions League ante el Manchester City, en una vuelta administrada por el cuerpo técnico tras haber estado fuera de acción en partidos recientes. En otras palabras, estará disponible para el derby, pero no aterriza con el mismo rodaje competitivo que suele tener una de las piezas más determinantes del ataque merengue.

Del lado del Atlético de Madrid, Simeone también llega con una lista de problemas físicos que le recortan margen de maniobra. La ausencia principal es la de Oblak, que no estará disponible para el domingo por una distensión muscular, una baja especialmente sensible por tratarse del guardameta titular y uno de los futbolistas más determinantes del sistema rojiblanco. Junto al esloveno también aparecen como lesionados Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza, mientras que Marc Pubill venía arrastrando molestias en las costillas y su situación se manejaba con cautela en la previa del partido.

La particularidad más fuerte de este derby es que tanto Real Madrid como Atlético de Madrid llegarán sin sus porteros titulares, un detalle poco común para un partido de este calibre. En el conjunto blanco, todo apunta a que Andriy Lunin ocupe el arco por la lesión de Courtois, y en el equipo colchonero el reemplazo natural de Oblak será Juan Musso. Ese cruce de ausencias modifica el contexto del encuentro desde la base, porque ambos entrenadores perderán de inicio a una de las piezas más estables y decisivas de sus respectivas estructuras defensivas.

