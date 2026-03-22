El gigante de Europa que busca a Alphonso Davies

El Manchester United continúa en su análisis en alternativas para reforzar su banda izquierda y uno de los nombres que vuelve a aparecer en la carpeta es el de Alphonso Davies, quien actualmente milita en el Bayern Munich. A pesar de que el canadiense firmó recientemente una extensión de contrato con el conjunto alemán hasta el verano de 2030, en Inglaterra no descartan un intento durante el próximo mercado de verano.

Desde hace tiempo, los de Old Trafford siguen de cerca la situación del lateral, quien es considerado uno de los mejores en su posición. Sin embargo, las constantes lesiones y molestias físicas que ha sufrido en las últimas temporadas han generado dudas en la directiva bávara, donde ya se han producido conversaciones internas sobre la necesidad de contar con un relevo confiable para cubrir eventuales ausencias.

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Manchester United busca un lateral de élite

Esa situación podría abrir una ventana inesperada. De acuerdo con reportes internacionales, en Alemania no cerrarían la puerta a una negociación si se presenta una propuesta económica importante. Aunque la reciente renovación parecía blindar su continuidad, el historial médico del jugador y la necesidad de mantener un plantel equilibrado podrían llevar al Bayern a estudiar cualquier oferta formal que llegue a sus oficinas.

En el United, la búsqueda de un carrilero izquierdo responde a preocupaciones crecientes sobre el estado físico y la edad de Luke Shaw, quien ha tenido dificultades para mantener continuidad en las últimas campañas y que lo han mermado durante toda su carrera. Por ello, la dirección deportiva evalúa diferentes perfiles que puedan aportar velocidad, profundidad y solidez defensiva en una zona clave del campo.

Durante la presente temporada Davies apenas ha participado en 13 compromisos oficiales con el Bayern en todas las competiciones, una cifra que refleja la falta de regularidad que ha marcado su presente reciente. Aun así, su calidad y experiencia en la élite europea lo mantienen como una opción atractiva para cualquier proyecto que busque elevar su nivel competitivo.

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