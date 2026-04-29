CONFIRMADO: Cruz Azul amarra a sus dos primeros refuerzos para el Apertura 2026

Cruz Azul sigue enfocado en la Liguilla, pero en La Noria ya empezaron a tomar decisiones pensando en lo que viene. Sin hacer ruido y sin esperar a que termine el torneo, el club aseguró a sus dos primeros movimientos para el Apertura 2026, en una zona donde el equipo ha tenido carencias claras a lo largo del semestre.

No son fichajes en el sentido estricto de la palabra, pero sí incorporaciones que la directiva considera necesarias para darle mayor profundidad a la plantilla.

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Dos regresos que apuntalan la defensa

Mauro Zaleta y Javier Suárez volverán a Cruz Azul una vez que terminen sus respectivos préstamos. Ambos jugadores estaban cedidos desde mediados de 2025 y, tras cumplir su ciclo, deberán reportar nuevamente con el primer equipo.

La decisión obedece a que la defensa ha sido uno de los sectores donde el equipo ha tenido menos variantes, especialmente en las laterales. Por eso, la dirigencia optó por recuperar a dos futbolistas que ya conocen la institución y que pueden competir por un lugar.

Mauro Zaleta dejó Cruz Azul y es nuevo jugador del Mazatlán FC|@deportgency

En el caso de Zaleta, su paso por Mazatlán fue constante. Sumó minutos de forma regular y logró consolidarse como una opción confiable en su posición. Su participación le permitió adquirir experiencia en Primera División, algo que Cruz Azul valora para este regreso.

Por su parte, Suárez tuvo un recorrido distinto en Atlético de San Luis. Aunque no logró establecerse en el primer equipo durante el Clausura, sí tuvo actividad en categorías inferiores y sumó algunos minutos oficiales. Su proyección sigue siendo uno de los puntos que el club considera a futuro.

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Cruz Azul necesita más refuerzos para el próximo torneo

Estos movimientos son apenas el inicio. La Máquina sabe que necesitará más ajustes para el siguiente torneo, pero la prioridad fue asegurar opciones en una zona donde el equipo se quedó corto durante varias jornadas. La llegada de Zaleta y Suárez no garantiza titularidades, pero sí abre la competencia interna.

Evidentemente, tendrán que llegar más refuerzos, pero por ahora, lo concreto es que los cementeros ya tienen a sus dos primeros refuerzos definidos.