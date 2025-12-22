El gran problema de Cruz Azul si llega Miguel Borja

Todos los caminos indican que Miguel Borja será el nuevo ariete de la Máquina Celeste de la Cruz Azul. El delantero colombiano no seguirá en las filas de River Plate y se dio el lujo de rechazar una propuesta de Boca Juniors, ahora, parece que su futuro se pinta celeste, pero la directiva del club mexicao tiene un problema; la cantidad de jugadores no formados en México que tiene en su plantilla.

Kevin Mier (Colombia), Willer Ditta (Colombia), Gonzalo Piovi (Argentina), Mateusz Bogusz (Colombia), Lorenzo Faravelli (Argentina), Ignacio Rivero (Uruguay), José Paradela (Argentina), Carlos Rotondi (Argentina) y Gabriel Fernández (Uruguay) son los jugadores que tiene el conjunto de la Noria que cuentan como extranjeros en el registro de la Liga MX. Con ello, todas las plazas están ocupadas y será Nicolás Larcamón junto a la directiva a quien venderán o no registrarán en el Torneo Clausura 2026.

Mateusz Bogusz; el candidato

No es secreto que el volante polaco es el nombre que más suena para irse del conjunto celeste en este mercado de transferencias invernal que apenas comienza. Su falta de minutos y también su deseo de tener más actividad para ser considerado por su selección para un posible Mundial son factores cruciales para que abandone Cruz Azul.

En caso de que así sea, el cuadro celeste no tendría problema de registrar a un nuevo extranjero en su plantilla de cara al Torneo Clausura 2026. Por su fuera poco, Borja no es el único futbolista que estaría en la mira de Larcamón y compañía en el futbol de la Argentina.