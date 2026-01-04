¡SERÍA UN BOMBAZO! El grande equipo que buscaría a Mohamed Salah

La polémica disputa entre Mohamed Salah y el Liverpool ha abierto una ventana de oportunidad inesperada en el mercado. Tras ser declarado transferible por el club inglés tras sus palabras sobre la relación que lleva con el técnico Arne Slot, el futuro del astro egipcio es la gran incógnita del invierno. En medio de todas las ofertas millonarias de Arabia Saudita, un viejo conocido ha aparecido con una propuesta audaz, la Roma.

De acuerdo con información de medios internacionales, el club de la capital italiana buscaría tentar a Salah con un préstamo por seis meses, sin opción de compra. La lógica romana es clara, ya que el delantero necesita minutos y titularidad de cara al Mundial 2026, la Loba puede ofrecérselo, y existe un vínculo afectivo que ambos comparten.

En la Serie A, entre 2015 y 2017, fue el lugar donde Salah explotó a nivel mundial antes de su traspaso al Liverpool por 45 millones de euros. Sus números fueron contundentes con 35 goles y 18 asistencias en 83 encuentros, rendimiento que lo catapultó a la élite de la Premier League.

La operación pinta para ser extremadamente compleja, debido a los altísimos salarios del jugador, que se escapan de la estructura financiera del club italiano. Sin embargo, los directivos romanos confían en que el deseo de Salah de jugar un rol protagónico previo al Mundial, sumado al cariño por su antigua casa, pueda inclinar la balanza.

Por ahora, el futbolista, concentrado en la Copa Africana de Naciones, no tomará decisiones hasta finalizar el torneo. Mientras, la Roma prepara su movimiento, buscando repetir la historia y rescatar a su exfigura en un préstamo que sería el golpe mediático de cara al Mundial 2026.

